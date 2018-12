Premio Culturale Preziosi di Larino: premiati gli studenti più meritevoli

Grande successo a Larino per la 40° edizione del Premio culturale “Bartolomeo Preziosi” che si è svolta presso il cinema Teatro Risorgimento. Bartolomeo Preziosi è stato un uomo di grande spessore culturale che ha donato alla Biblioteca comunale circa 25.000 volumi, nonché profondo estimatore di Larino e dei suoi giovani, soprattutto di quelli più meritevoli a livello scolastico. L’edizione di quest’anno ha visto protagonisti gli alunni che nell’anno scolastico 2017-2018 si sono distinti nelle proprie classi di appartenenza delle diverse scuole di Larino e ha avuto come tema principale il 70° anniversario dei Diritti dell’uomo e del cittadino, tema per il quale gli studenti hanno preparato vari lavori che presenteranno alla comunità durante la manifestazione.

Ad essere premiati sono stati per le Scuole Medie Alessandra Pastorini, Mattia Lancieri e Paola Di Lena. Per il Liceo Scientifico Carla Rosa D’Ambrosio. Per il Liceo Classico Tommaso Valeria. Per l’Istituto Tecnico Agrario San Pardo Luigi D’Arienzo e per il Geometra Nathan Tole.