Premio Auditorium “Città di Isernia”, venerdì la serata di chiusura della nona edizione

Chiude la 9^ edizione del Premio Auditorium Città d’Isernia. Tanti gli eventi, per la precisione sei più i due relativi alle cerimonie di apertura e la prossima di chiusura.

Presentazione di libri, lectio magistralis, Dj set e concept drink, reading di poesie, concerti di musica jazz e di musica lirica negli oltre 40 giorni di kermesse artistica.

Il PACI si conferma l’evento artistico a valenza multiculturale più importante della città.

Venerdì 14 ottobre presso la Sala Mostre dell’Auditorium si chiuderà l’edizione di quest’anno contestualmente alla presentazione del catalogo edito da Edizioni sm! ISBN 9788894717501. Il catalogo oltre alla pubblicazione delle opere degli artisti e dei testi critici a cura del Direttore Artistico e di Cativa, D’Antonino e Valente contiene anche l’intervista che l’organizzazione ha voluto rivolgere agli artisti partecipanti chiedendo loro di interrogarsi sul rapporto centro/periferia. Quindi non solo un catalogo di immagini, ma anche contributi “scientifici” di ricerca. Cosa di non trascurabile importanza poiché, com’è noto, di questi eventi è fondamentale lasciare traccia storica provando a delineare di quella storia seppure locale e riferita di più alle vicende dell’arte una posizione particolare.

L’edizione dell’anno prossimo porta il numero 10. Sarà dedicata ai temi dell’architettura disegnata come lo è stato per l’anno 2019 dal quale si è deciso di alternare arte e architettura per rendere ancora trasversale il dialogo tra le arti e con il territorio.