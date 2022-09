Premio Auditorium Città di Isernia, quarto evento collaterale

quarto evento collaterale del P.A.C.I. 2022 – PREMIO AUDITORIUM CITTÀ D’ISERNIA – 9^ edizione, in collaborazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia. L’evento vuole approfondire le tematiche legate al rapporto centro-periferia di cui Giorgio de Finis è uno dei più importanti interpreti viste le sue esperienze come ideatore del MAAM – Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz e del RIF, Museo delle Periferie di Roma, di prossima realizzazione. L’incontro si svolgerà per mezzo della proiezione di alcune delle esperienze realizzate da Giorgio de Finis in tale ambito e sarà valido anche ai fini della formazione continua per gli iscritti agli ordini professionali. L’evento resta ovviamente aperto anche a tutti coloro, non architetti, interessati alle tematiche della discussione che volessero partecipare.

Giorgio de Finis, 1966, antropologo, artista, curatore indipendente.

Autore di libri e contributi scientifici, da oltre vent’anni si occupa del fenomeno urbano. Ideatore e direttore del MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia, del DIF, il museo diffuso del Comune di Formello (RM), ha diretto il Museo di Arte Contempornaea di Roma con il progetto sperimentale e “ospitale” MACRO Asilo. Attualmente dirige il RIF il Museo delle periferie.

Tra le sue pubblicazioni recenti: EXPLOIT. Come rovesciare il mondo ad arte. D-istruzioni per l’uso (2015), Atlantide (2015), Rome. Nome plurale di città (2016), MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove (2017), R/home. Abitare diritto Capitale (2018). Uguali vs diversi. Universalismo e relativismo in antropologia (2020), Mork chiama Ork. Microetnografia della pandemia (2020).

Inizio: 10 settembre 2022 ore 18:00 presso Auditorium Unità d’Italia – Corso Risorgimento, 221 – 86170 – Isernia.

Finissage del P.A.C.I. 2022: 30 settembre 2022

