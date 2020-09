Premiazione XII edizione Fratino d’oro, i vincitori

Entusiasta partecipazione di pubblico alla 12^ edizione del Fratino D’Oro di domenica 13 settembre u.s. promossa da Ambiente Basso Molise, volta a sensibilizzare la comunità ed a tutelare il Fratino (Charadrius alexandrinus) piccolo limicolo in via di estinzione.

Il premio Fratino D’Oro viene assegnato ogni anno a Enti, Istituzioni, Associazioni o Privati che si sono distinti per la salvaguardia del Fratino (Charadrius alexandrinus) o della costa molisana.

Il premio AMICO dell’AMBIENTE 2020 assegnato a A.I.S.A. MOLISE

Motivazione:

“sempre animati da spirito solidaristico e filantropico, oltre che dalla profonda conoscenza dell’ambiente, rappresentano un punto di riferimento stabile e sicuro per le attività di emergenza e per farlo mettono a disposizione, il loro tempo, la loro energia, la loro preparazione, ma soprattutto mettono a disposizione loro stessi”

Il premio AMICO dell’AMBIENTE 2020 assegnato a SPELEOPOP

Motivazione:

“Impegnati nella ricerca di un vero rapporto con la Natura e con la madre Terra, percorrono tutti i sentieri possibili di “Colle Bianco” portando con se i giovani ragazzi delle scuole, accompagnandoli in questo viaggio nel profondo della “propria terra” facendoli sentire anch’essi radici.”

Il premio AMICO dell’AMBIENTE 2020 assegnato alla ditta CANTORO s.a.s.

Motivazione:

“Per le attività di sostegno al volontariato ambientale, per la cura del territorio, nello specifico “Bosco Fantine” lasciata per anni all’incuria e al degrado. L’attenzione per l’ambiente e il rispetto del territorio sono valori strategici per la CANTORO s.a.s. che sta facendo il possibile per migliorare i luoghi dove vivono e lavorano. L’attenzione alla sicurezza, al rispetto dell’ambiente, alla tutela del nostro territorio è l’esempio concreto che il cambiamento è possibile.”

Il PREMIO AMICO DEL FRATINO è stato assegnato a SIMONA CONTUCCI

“per il continuo impegno profuso per la salvaguardia e tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus)”

Inoltre è stato istituito un nuovo premio: SPECIAL AWARD FRATINO D’ORO 2020

assegnato alla GUARDIA COSTIERA CAPITANERIA PORTO di TERMOLI che per ben 4 mesi, giorno per giorno, sono stati AMICI di viaggio dei volontari di ABM.

Motivazione:

“Un premio speciale per UOMINI speciali. Per gli innumerevoli interventi di salvaguardia e tutela del territorio”

Premio FRATINO D’ORO 2020 assegnato ad Antonio SABURRO

“per l’impegno profuso di tramandare alle generazioni future principi fondati sul rispetto dei luoghi che ci circondano, per consentire così, la crescita di una società civile dedita al perseguimento di valori riguardanti la tutela dell’ambiente. Per le attività di salvaguardia e tutela della costa molisana e del Fratino (Charadrius alexandrinus)”.

Sono state censite una quarantina le coppie di Fratino (Charadrius alexandrinus), prezioso indicatore biologico della qualità naturalistica di una spiaggia, ma anche un indicatore antropologico della sensibilità sociale all’ambiente e la cui presenza è persino utilizzata come parametro per la concessione della “bandiera blu”, che hanno nidificato sulla costa molisana.

I nidi censiti sono stati 26 di cui 4 a Campomarino, 3 a Montenero di Bisaccia, 4 a Petacciato e ben 15 a Termoli con un totale di 68 uova di cui 57 pulli nati, n. 4 uova non schiuse, n. 4 uova distrutte e n. 3 uova rubate.

Partner e sponsor della manifestazione l’immancabile Italiangas di Termoli.

Hanno concesso il patrocinio la Presidenza della Regione Molise, la Provincia di Campobasso, il comune di Termoli, il comune di Montenero di Bisaccia, il CSV Molise, il Comitato Nazionale Conservazione del Fratino ed il Comune di Campomarino che ha ospitato la manifestazione.