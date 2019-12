Premiazione del VII° Concorso Letterario Circolo S. Nicandro di Venafro

In distribuzione il calendario 2020, “Venafro, terra di poesia”

Si è appena svolta nel salone del Convento dei Padri Cappuccini di Venafro la cerimonia di premiazione della VII^ edizione del Premio Letterario Nazionale “L’uomo custode della natura: tra scienza e stupore”, sponsorizzato dalla farmacia Sardella del dott. Paolo Cipolla e con il patrocinio del Comune di Venafro, del Circolo Religioso-Socio-Culturale San Nicandro e del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Venafro. La Giuria, presieduta dalla prof.ssa Alba Galardi e composta da alcuni componenti del Circolo di San Nicandro quali la prof.ssa Giuliana Pannunzio, la prof.ssa Silvia Bonafiglia, la prof.ssa Antonietta Pontone, la preside prof.ssa Antonietta Izzo Capobianco e l’ins. Annamaria Nucci nelle vesti di segretaria, dopo aver esaminato i tanti elaborati giunti dalle varie regioni italiane, ha reso noto i vincitori per le sezioni “narrativa” e “poesia”. L’evento si è aperto con i saluti del Presidente del Circolo San Nicandro, prof.ssa Vincenzina Scarabeo di Lullo, presenti diverse amministratori comunali. Quindi le premiazioni, motivate dalla prof.ssa Alba Galardi. Per la narrativa, primo Lorenzo Bassi da Reggio Calabria con la con il brano “Il sogno del re “, seconda Antonella Sozio da Venafro con “Passeggiate all’anfiteatro”, terzo Alberto Bile da Napoli con” Itamos” . I vincitori per la sezione poesia: Antonio Damiano di Latina con la poesia “Madre Terra “; Roberto Ugolini da Rimini con “Piccoli semi crescono”; Maria Giusti da Venafro con “In attesa”. I premi sono stati consegnati dal dott. Paolo Cipolla. Subito dopo la presentazione del Calendario 2020 “Venafro, terra di poesia” ; dodici mesi in compagnia di poeti e poesie. Ogni mese, infatti , ospita noti poeti venafrani con una breve biografia e alcune poesie edite sulla natura, sui sentimenti, sul tempo e il divenire, sui paesaggi e soprattutto su Venafro con i suoi luoghi caratteristici e antiche tradizioni. Il calendario è stato realizzato dai soci del Circolo San Nicandro con il patrocinio della Pia Unione SS Annunziata di Venafro, del Circolo San Nicandro e del Convento Frati Minori Cappuccini di Venafro .

Tonino Atella