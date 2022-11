Premiazione dei migliori racconti dei percorsi di alternanza scuola lavoro

Si terrà presso la Sala Falcione, sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise

Il 29 novembre 2022, dalle 10 alle 12 si terrà presso la Sala Falcione, sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, la premiazione delle scuole e dei centri di formazione molisani che hanno partecipato al concorso “Storie di Alternanza”.

L’iniziativa, promossa in ambito nazionale da Unioncamere, e giunta ormai alla V edizione ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi duali (comprendente la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Il fine ultimo è quello di accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza davvero significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Durante la cerimonia saranno premiati i video-racconti multimediali realizzati, che hanno partecipato all’edizione dell’anno 2022.

Alla cerimonia, presenziata dal dott. Francescopaolo Oriente, Vice Presidente della Camera di Commercio, parteciperanno rappresentanti di Enti e Istituzioni legati al mondo della scuola e della formazione per il lavoro.

Presenti le scuole, gli studenti e gli Enti e rappresentanti di imprese e altri Enti che hanno supportato i giovani molisani, ospitandoli nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Tre le categorie che saranno premiate: Licei – per percorsi PCTO; Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO e Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello); undici i progetti presentati nell’ambito della varie categorie. Un numero in crescita rispetto alle precedenti edizioni e che testimonia un crescente interesse del mondo scolastico e delle imprese ospitanti verso il tema della buona alternanza.

Per la categoria Licei – per percorsi PCTO saranno premiati i Progetti dei seguenti Istituti:

IISS “G. Lombardo Radice” di Bojano, Progetto: “Phainomena: le cose che accadono”;

IISS “Ettore Majorana” di Termoli, Progetto: ” Textile design – dal tessuto all’abito “;

IISS “Pertini – Montini – Cuoco” di Campobasso, Progetto “Cosa non è”;

Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso, Progetto: “Archeologia digitale”;

Per la categoria Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO:

ISIS “Fermi-Mattei” di Isernia, Progetto: “Olimpiadi di Robotica”.

Per la categoria Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello:

Centro di formazione professionale “Scuola e Lavoro Società Cooperativa Consortile” di Termoli, Progetto: “Dall’Alternanza alla convergenza Scuola-Lavoro”.

Per i vincitori sono previsti premi in denaro che le scuole potranno utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico.

Per seguire l’evento in distance è prevista anche una diretta streaming: tutte le informazioni sono pubblicate tra le news del sito www.molise.camcom.it.