Premiazione concorso internazionale Lions ‘Un Poster per la Pace’

REDAZIONE

Il Lions Club Campobasso, domani sabato 16 marzo 2019 alle ore 10,00, presso la Fondazione Molise Cultura Ex GIL, svolgerà le premiazioni del Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” a.s. 2018/2019. Alla cerimonia prenderanno parte anche la Presidente della Fondazione Molise Cultura, Prof.ssa Antonella Presutti, la Responsabile Distrettuale Lions, Valeria Buccomino ed altre Istituzioni. Come da regolamento la selezione è stata realizzata lo scorso novembre al fine di consentire l’invio degli elaborati risultati primi classificati alle fasi successive. Primi classificati risultarono, Lorenza Pietrunti, studentessa della I^ E, dell’Istituto Comprensivo Colozza, Gioele Garofalo, studente della 2^ A, dell’Istituto Comprensivo Ripalimosani “Petrella Tifernina”, Ginevra Bifarella, studentessa della classe 1^ B, dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio, Erika Minicucci, della 2^ A dell’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini. Menzione speciale è stata riconosciuta agli studenti Angelo Gonales, Luca Ciaramella e Francesca Giuliano dell’I.C. Montini e Alessio Manfredi Selvaggi dell’I.C. Colozza che sarà premiato in qualità di “Corridore della Pace del Lions Club Campobasso”. Infatti, Alessio Mafredi Selvaggi, qualificatosi per le fasi nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, rappresenterà la Sua Scuola ed anche il Lions Club Campobasso come atleta e alfiere della Pace. Il Lions Club Campobasso da diversi anni promuove presso gli Istituti d’Istruzione Secondaria della città questo Concorso Internazionale al fine di sensibilizzare gli studenti al Tema della Pace, oggi più che mai attuale. Il Presidente, Aldo Reale, unitamente al Consiglio Direttivo ha rappresentato di essere lieto di aver rinnovato questo importante Service che stimola la sensibilità dei giovanissimi sul tema della Pace, invitandoli ad essere portatori di un messaggio di rinnovamento della società, ed intende incentivare il proprio impegno sociale con ulteriori forme di collaborazione con gli Enti e con la Comunità.