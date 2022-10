Premiati i vincitori del Contest fotografico “La Termoli che Mi Piace”

Si è tenuta nella sala consiliare del municipio di Termoli la premiazione della seconda edizione del contest fotografico “La Termoli che Mi Piace”. A premiare i vincitori l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile unitamente a tutto il personale dell’Ufficio Cultura che gli ha dato supporto in questa manifestazione che anche nel 2022 ha colpito nel segno. Sono stati gli utenti di Facebook con i propri “like”, unitamente ad una giuria di fotografi, a scegliere tutti gli scatti non professionali migliori in concorso. In questa seconda edizione sono stati 30 gli iscritti che hanno presentato 80 foto. Insieme all’assessore a rappresentare la giuria era presente il fotografo termolese Dadid Battista. Due le categorie in gara, “Resident” riservata ai termolesi e “Tourist”, quest’ultima invece ad appannaggio di tutti coloro che durante i mesi estivi scelgono Termoli e la costa molisana per le proprie vacanze.

Nel suo intervento l’assessore Michele Barile ha voluto ringraziare tutti i commercianti che si sono resi disponibili per la buona riuscita della manifestazione mettendo a disposizione una serie di premi per i vincitori. Tra i vincitori, il terzo classificato della categoria “Resident” Rocco Fiorilli ha messo a disposizione dei meno abbienti il proprio premio, un buono spesa da cento euro.QUESTI I VINCITORI:- CATEGORIA “RESIDENT”1) Angela Costantiello con la foto dal titolo “Tempesta” – buono spesa di 250 euro2) Maurizio Perrotta con la foto dal titolo “Una strada per le Tremiti” – buono spesa di 150 euro3) Rocco Fiorilli con la foto “L’alba sul borgo” – buono spesa di 100 euro- CATEGORIA “TOURIST”1) Fabio Mercurio con la foto “All’alba di Termoli” – 1 week end in B&B + 1 cena + 1 aperitivo per 2 persone2) Giulia Salome con la foto “Ed è subito sera” – 1 week end in B&B + 1 cena per due persone3) Giuseppe Malatesta con la foto “Mai stanca” – 1 week end in B&B + 1 aperitivo per 2 persone.