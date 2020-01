Premiati gli espositori della Rassegna Presepistica alla Liberty di Venafro

Congratulazioni, pergamene e riconoscimenti per gli espositori della Rassegna Presepistica allestita alla Palazzina Liberty di Venafro, che ha attirato tanti visitatori. In esposizione nel periodo festivo appena concluso decine di presepi di ogni genere, dimensione e fattezze: da quello classico sul canovaccio napoletano con personaggi del mondo partenopeo a quello d’ ispirazione orientale in ossequio ai luoghi di nascita e vita di Gesù, da quello mini nelle dimensioni ideato da un fanciullo della primaria all’altro approntato su un ramo di ulivo, per finire col suggestivo e significativo presepe realizzato da un uomo di chiesa a ribadire la propria fede religiosa. A tutti, in totale diverse decine di espositori provenienti da Comuni del Molise e dalle regioni confinanti, sono andati gli attestati di riconoscimento del Comune di Venafro per le realizzazioni in mostra che hanno conferito alla rassegna interesse e tanta partecipazione popolare. Una serata di congratulazioni e sorrisi ha suggellato positivamente l’iniziativa.

Tonino Atella