Premiati due “poliziotti-eroi” che salvarono la vita a un ragazzo

Le onorificenze consegnate al sovrintendente Luigi Colato e all’assistente capo Roberto Iaciancio

Nella la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco di Agnone, il Sindaco Daniele Saia, alla presenza del Comandante della Polizia Stradale di Isernia Comm. Capo Pio D’Amico, ha consegnato le due benemerenze concesse dalla Fondazione “Carnegie per gli atti di eroismo” al Sovraintendente P.S. Luigi Colato e all’ Ass. Capo Coord. Roberto Iaciancio.

I due agenti sono stati premiati a seguito del loro lavoro di pattugliamento del 16 agosto 2019 quando, nel Comune di Cerro a Volturno, salvarono la vita ad un ragazzo in procinto di compiere un atto atroce.

“L’onorificenza riconosciuta a Colato e Iaciancio va a sottolineare la grande disponibilità del corpo di Polizia Stradale che ogni giorno opera a tutela della nostra sicurezza. Gli agenti, spesso chiamati a compiere attività rischiose e complesse, non perdono mai di vista i loro obiettivi di giustizia e imparzialità. – ha commentato il primo cittadino – A tutta la Polizia di Stato e ai due poliziotti premiati va il nostro sentito ringraziamento per l’eroismo costantemente dimostrato nelle attività di tutti i giorni.”