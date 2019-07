Premiata l’infermiera che guidò Facciolla nel salvare un uomo colto da malore

CAMPOBASSO

Ieri, lunedì 22 luglio, è stata conferita una nota di merito a Maria Marchese. L’infermiera che lo scorso 20 giugno è stata protagonista nell’impartire manovre di primo intervento volte al salvataggio di un automobolista colto da un malore mentre viaggiava a bordo della sua auto. Ad effettuare praticamente le operazioni di soccorso il consigliere regionale Vittorino Facciolla che proprio in quell’istante si trovava a passare di lì, diretto al Tribunale di Larino (l’articolo qui).

A conferire il riconoscimento il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone insieme al consigliere regionale del Pd, guidato dall’infermiera nelle operazioni di primo soccorso, in attesa che giungesse l’autoambulanza sul posto.

«Operazioni delicate, tempestive ed indispensabili che hanno permesso di salvare la vita dell’uomo.Tutto ciò grazie a Maria, al suo prezioso aiuto, – scrive Micone in un post su Facebook – alla sua dedizione ed alle sue capacità professionali e doti umane che ha impiegato nel prestare assistenza, in maniera precisa e determinante.

La nota di merito vuole riconoscere all’infermiera Marchese il lustro che è riuscita a dare alla sua categoria lavorativa ed alla nostra terra, che troppo spesso, l’opinione pubblica ed i mass media, toccando il tema sanità, cercano di vituperare e bistrattare focalizzando l’attenzione solo sulle notizie di malasanità. Invece, accaduti come questi, ci ricordano – conclude Micone – che abbiamo un personale infermieristico, fatto di uomini e donne, che con smisurato sacrificio, immensa professionalità e profonda umanità incessantemente lavora per salvare vite umane. A loro va il nostro GRAZIE».

«Non nascondo l’emozione di aver ricevuto tale riconoscimento. Ringrazio il Presidente Salvatore Micone ed il Consigliere Vittorino Facciolla anche a nome del Nostro Ordine delle Professioni Infermieristiche. Grazie». Così, l’infermiera in un post sul suo profilo Facebook.