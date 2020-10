Premiata “La Scuoletta”. Unico progetto molisano tra i 24 finanziati nell’ambito del “Welfare di Comunità”

Il riconoscimento ricevuto dalla Fondazione Banco di Napoli

di Paolo Giordano

Non è molto lontana da noi l’epoca in cui le classi delle nostre scuole erano divise tra Eugenii e Lucignoli: i due opposti scolari che si incontrano ne “Le avventure di Pinocchio”. Lo studioso ed il somaro. Colui che avrebbe sempre vinto nella vita perché bravo nello studio e l’altro, predestinato a trovare, a stento, un mestiere appena uscito a fatica dalle scuole dell’obbligo. Eppure proprio Pinocchio (prima burattino, poi somaro ed infine bambino) avrebbe dovuto insegnarci che, con le dovute cure ed attenzioni, anche il meno (apparentemente) quotato può, infine, ottenere i maggiori successi.

Oggi fortunatamente la pedagogia segue ben altre logiche. Ad ogni bimbo devono essere offerte tutte le possibilità di conseguire concreti risultati scolastici, cercando di assistere, motivare, invogliare, valorizzando le specifiche capacità per il raggiungimento della migliore realizzazione personale.

Il lavoro da svolgere in tal senso, però, a volte appare immane, anche a causa delle circostanze sociali e culturali. Pertanto non può essere raggiunto il giusto obiettivo se non con l’apporto di figure competenti, entusiaste e soprattutto disposte a mettere in gioco il proprio tempo e le proprie competenze.

Ci piace immaginare che anche simili riflessioni abbiano avuto il loro peso, tra le tante altre motivazioni, che hanno indotto La Fondazione Banco di Napoli ad inserire il progetto “La Scuoletta” tra i 24, su 112, da finanziare con la concessione di totali € 331.650,00 erogati dal Banco di Napoli.

La Fondazione, di origine bancaria, è ente non profit, privato e autonomo, che persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari. Essa opera con specifico riferimento al sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore e degli enti non profit nonché dei network, pubblici e privati, che operano nelle comunità locali per il benessere sociale, il contrasto all’esclusione, la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico.

Nel luglio del 2020, dopo accurata analisi dei tanti progetti presentati (da realizzarsi nel Mezzogiorno continentale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la concessione di contributi, a valere sull’Avviso n. 1/2020 “Welfare di comunità, per sostenere quelli ritenuti più meritevoli.

Per il Molise è stata “premiata” l’dea progettuale di Antonella Germanese denominata “La Scuoletta”, a cui sono stati concessi € 15.000,00.

Si tratta, in sintesi essenziale, di un servizio di dopo-scuola (in parallelo con il calendario scolastico, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì), offerto dall’Associazione Shomer (facente capo alla Caritas Diocesana), presieduta da don Franco D’Onofrio. Da circa 15 anni bambini e ragazzi della città di Campobasso, appartenenti a famiglie con particolari disagi economici e sociali, usufruiscono non solo del “dopo-scuola” ma anche di un “accompagnamento alle Scuole Superiori”, attraverso la possibilità, per chi ha terminato le scuole medie, di usufruire di un sostegno nei compiti in determinati giorni e per alcune materie.

Inoltre agli studenti vengono proposte attività culturali con partecipazione ad iniziative di lettura e ascolto di libri, organizzazione di spettacoli teatrali, laboratori espressivi, nonché manuali di arte, attività ricreative ed attività sportive (se offerte gratis dalle società sportive presenti sul territorio).

Nei locali comunali di Via Muricchio, concessi dall’Amministrazione cittadina in virtù della proficua e convinta collaborazione tra le due realtà, operano una ventina di volontari, coordinati da Giovanna Terzano, deputata anche ai rapporti con famiglie, Scuola, assistenti sociali e con il CDH (Centro Documentazione Handicapp).

I ragazzi che beneficano del progetto “La Scuoletta“ , di sovente segnalati alla stessa da Istituti scolastici e Parrocchie, sono minori con particolari problemi di adattamento sociale, irrequieti, apatici o iperattivi. Appartengono a famiglie multiproblematiche, spesso anche con problemi di alcoolismo e di arretratezza culturale.

I 25 iscritti (appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado) sono seguiti da un staff altamente qualificato, composto da maestre ed operatrici, preposte esclusivamente alla cura degli scolari della primaria, nonché da insegnati titolati, generalmente pensionati, per lettere, matematica, chimica, biologia e lingue straniere (inglese, francese e spagnolo). Al su elencato corpo docenti si aggiunge una operatrice per i laboratori di manipolazione e arte.

Oltre ad assistere i bambini durante lo svolgimento dei compiti assegnati, consolidando il metodo di studio già acquisito in ambito scolastico, si mira a favorire l’acquisizione di una corretta metodologia di apprendimento, incrementando progressivamente l’autonomia personale stimolando la creatività e l’espressione libera degli stessi. Si promuove, inoltre, la capacità di socializzazione, per una migliore integrazione scolastica, anche attraverso la cura ed il rispetto degli ambienti e dei materiali condivisi.

Quindi, ci si ripropone di favorire la crescita dei ragazzi con l’impegno di fornire loro stimoli positivi e valori sani.

Indispensabile, e mai disattesa, la collaborazione con la Scuola per il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Trattandosi di un progetto basato sui valori cristiano-cattolici, appare fondamentale anche far conoscere “la vita buona”, fatta di relazioni e comportamenti corretti e positivi, di regole, di rispetto reciproco, di unione e senso di appartenenza ad una comunità.