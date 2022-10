Premi di laurea e borse di studio, Enti Bilaterali in prima linea

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Regionale 2022/2023, gli Enti Bilaterali sono impegnati nella realizzazione di attività e servizi in favore delle aziende e dei lavoratori delle aziende iscritte con i versamenti a norma di legge.

L’ampia proposta di iniziative che include premi di laurea e borse di studio in denaro per i figli dei lavoratori, nonché bonus per le imprese in tema di sicurezza, verrà presentato agli organi di stampa venerdì 21 ottobre alle ore 11,00 presso la sede regionale dell’E.B.R.A.C/E.B.R.A.T in C.da Colle delle Api – Zona Industriale snc a Campobasso.

Campobasso, 19 ottobre 2022

Nota a margine.

L’E.B.R.A.C. Ente Bilaterale Regionale Commercio è un organismo paritetico costituito a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS–Cgil, FISASCAT–Cisl, UITUCS–Uil, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

L’E.B.R.A.T. Ente Bilaterale Regionale Turismo è un organismo paritetico costituito a livello regionale dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs – UIL.