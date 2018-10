Prelievi di contante col bancoposta dell’assistita, badante incastrata dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Guardiaregia, al termine di accertamenti conseguenti alla querela formalizzata contro ignoti da una anziana pensionata del luogo, hanno denunciato per truffa aggravata e continuata una 50enne residente nell’area matesina.

La badante, approfittando della fiducia riposta in lei dalla vittima, con artifizi e raggiri si era impossessata della carta bancoposta dell’anziana signora con il relativo codice di sicurezza e, in più occasioni dagli inizi di maggio a fine settembre scorso, aveva effettuato diversi prelievi di 500 euro, asportando alla pensionata la somma complessiva di 5000 euro.

L’anziana, che inizialmente non si era accorta di nulla, solo nei giorni scorsi ha accertato l’ammanco dei contanti e si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Guardiaregia per chiedere aiuto. Le immediate indagini, hanno consentito di accertare che i prelievi venivano effettuati con cadenza settimanale presso uno sportello bancoposta sito in un comune diverso da quello di residenza della pensionata, e i successivi accertamenti hanno consentito di identificare la 50enne, che ora dovrà rispondere dell’accusa di truffa aggravata.