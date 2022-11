Prelievi del sangue nell’ambulatorio di medicina di base: nuovo servizio a Lucito

Dall’8 novembre il comune di Lucito si è arricchito di un servizio importante: il centro prelievi presso l’ambulatorio di medicina di base del paese. “Grazie all’impegno congiunto e alla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, la nostra Amministrazione Comunale e il Dott. Mancini -hanno fatto sapere dal Comune- sarà, dunque, possibile effettuare gli esami del sangue direttamente sul territorio, semplicemente recandosi presso l’ambulatorio del nostro medico di base. Per le analisi, con cadenza quindicinale, basterà effettuare la prenotazione e fissare l’appuntamento in ambulatorio rivolgendosi a Tiziana Franceschini, alla quale va sempre tutta la nostra gratitudine per il servizio che, costantemente e pazientemente, svolge per la nostra comunità. I nostri sentiti e sinceri ringraziamenti vanno al Direttore Generale dell’Asrem, dott. Oreste Florenzano, al Dirigente del Distretto Socio Sanitario di Campobasso, Dr. Giuseppe De Marco, al dott. Giuseppe Mancini e al dott. Michele Lombardi che ha profuso il suo personale e prezioso impegno affinché il progetto si trasformasse in realtà. Un grazie speciale al “nostro” infermiere Daniele Marasca che sarà a disposizione della nostra comunità per questo nuovo e importante servizio”.