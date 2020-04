Preleva soldi a “scrocco”e cade nella rete dei Carabinieri di Toro

Sarà che in tempo di “lockdown” siamo tutti un po’ stressati, sarà che la quarantena e tutte le conseguenze che si porta dietro hanno alleggerito i nostri portafogli.

Sarà anche questo, ma impossessarsi furtivamente della carta di credito di un amico e andare al bancomat a prelevare contanti, no! questo non si fa. Indipendentemente dal tempo di coronavirus che stiamo tutti vivendo.



E quindi è accaduto che un extracomunitario che vive in un paesino alle porte di Campobasso è finito nella rete dei Carabinieri di Toro che lo hanno denunciato a piede libero per aver tenuto questo comportamento che straccia le regole di correttezza e s’infila fra le maglie del Codice Penale e resta intrappolato in un reato vero e proprio.



I militari della Stazione di Toro hanno condotto accertamenti mirati, anche attraverso la visione di telecamere di sorveglianza e incastrato alle accuse l’amico infedele.