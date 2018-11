Preleva denaro dal conto del padre defunto, un erede lo denuncia per appropriazione indebita

VENAFRO

Un uomo, dopo il decesso del padre, si è recato all’ufficio postale di un altro Comune e ha prelevato una somma di denaro dal conto del defunto, di cui aveva la delega, ma un altro erede lo ha denunciato.

Dallo sviluppo delle indagini dei Carabinieri si è accertato che effettivamente l’ammanco di denaro è avvenuto in data successiva alla morte del titolare del conto. I dipendenti dell’ufficio postale non lo hanno fermato perché ignari del decesso, ma a quel punto il parente che aveva diritto a parte dell’eredità si è sentito leso nei sui diritti e ha fatto scattare le indagini che hanno portato alla denuncia del congiunto per appropriazione indebita.