Pregiudizio e confronto tra culture: Sara Cetty stasera su Rai Due

La stilista molisana di etnia rom protagonista della trasmissione “Ragazzi Contro”

ISERNIA. Questa sera alle 23.30 la stilista isernina Sara Cetty sarà protagonista su Rai2 del programma di successo “Ragazzi Contro”, una trasmissione che interroga le nuove generazioni su temi di sociali molto sentiti e di stretta attualità. Tema della puntata di questa sera il superamento del pregiudizio e il confronto interculturale come strumento di miglioramento sociale, temi cari alla stilista isernina di etnia rom, molto attiva sul territorio provinciale per favorire l’integrazione della comunità rom nel contesto socio-culturale isernino. Ma Sara Cetty è soprattutto una stilista che si sta affermando a livello internazionale: i suoi capi stanno solcando diverse passerelle europee. L’ultima, in ordine di tempo, Barcellona.