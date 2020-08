Pregiudizi e vox populi rischiano di danneggiare una onesta attività commerciale

Il pregiudizio e la diceria possono fare molti danni: morali e talvolta anche di natura economica. Ne sa qualcosa Gianluca Testa, il titolare del bar-ristorante “Il Tratturo”, situato a qualche centinaio di metri dal centro abitato di Campolieto, lungo un tratto della Statale 87, la vecchia strada che collegava Campobasso con il Basso Molise quando ancora non c’era la Bifernina.

Gianluca è una persona mite e assieme a sua moglie Isabella porta avanti con decoro e sacrificio un punto di ristoro molto conosciuto e apprezzato nel tempo. L’abitato annesso – Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) – pur essendo un edificio a parte, da qualche anno ospita migranti e il bar-ristorante non aveva mai avuto problemi di sorta.

Una situazione mutata da qualche giorno, da quando allo stesso Cas sono stati assegnati una cinquantina di migranti (tutti tunisini) dirottati in Molise dai centri di smistamento di Lampedusa dove la situazione stava diventando oltremodo problematica e quindi bisognava alleggerirli.

Oltre al Cas di Campolieto – lo ricordiamo – in Molise sono giunti migranti – sempre tunisini – in altri Cas di Campomarino e Isernia. Centri di accoglienza da dove non possono spostarsi liberamente fino a quando non vengono ottemperati gli obblighi di quarantena previsti dalle direttive governative anti Covid.

Fra qualche fuga e tentativi andati a vuoto, questi Cas sono tornati alla ribalta della cronaca. Così come per il sito di Campolieto che fra l’altro è sorvegliato 24 ore al giorno dalle forze dell’Ordine.

A Gianluca abbiamo chiesto se e quali tipi di ripercussioni ci sono stati in seguito a questi ultimi eventi perché, a suo dire, sono iniziate a circolare voci infondate secondo le quali il bar-ristorante era stato costretto a chiudere. Falso, perché l’attività commerciale (totalmente indipendente dal Cas) non ha mai chiuso i battenti. E lo stesso Gianluca al Quotidiano del Molise ha voluto rilasciare un’intervista chiarificatrice. Ognuno ne tragga le conclusioni che ritiene opportune.