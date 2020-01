Pregiudizi di ieri e di oggi: il genocidio dimenticato di Rom e Sinti

Incontro con il professore Spinelli, docente all’Università D’Annunzio

di Doretta Coloccia

Si è tenuto un incontro presso la Sala Teatro del dopolavoro ferroviario di Campobasso per parlare di Pregiudizi di ieri e di oggi – Samudaripen, il genocidio dimenticato di Rom e Sinti. Se ne è parlato con il prof. Santino Spinelli docente di Lingua e Cultura Romani’ e Lingue e Processi culturali presso l’università degli studi “Gabriele D”Annunzio ” di Chieti. Il prof. Spinelli,in arte Alexian è un rom italiano residente a Lanciano, è un musicista, poeta, compositore, linguista, scrittore.

Il prof. Spinelli, grande virtuoso della fisarmonica, ha raccontato attraverso parole e musica lo sterminio dei Rom, che, ingiustamente non vengono ricordati nella giornata della memoria.

“il mondo dei Rom, ha detto Santino Spinelli, è filtrati solo attraverso stereotipi e ciò ne ha impedito una reale conoscenza “

Solo l’educazione può fermare lo stillicidio di ingiustizie e sadismi perpetrati contro innocenti, solo l’educazione e la conoscenza può arginare le innumerevoli brutalità, sfruttamento e abuso subiti da milioni di uomini. Il prof. Spinelli con la sua band ci ha guidato in u percorso di ricordo attraverso la musica, una musica antica con strutture modali, non tonali, ricche di vibrazioni che scatenano emozioni e che hanno affascinato il pubblico presente e perché come diceva Confucio “se vuoi conoscere un popolo ascolta la sua musica.” Da ricordare che l’impegno del prof. Spinelli, vera e propria memoria storica del suo popolo, impegno teso ad abbattere il Muro che ghettizza la sua gente, è stato riconosciuto ufficialmente dalla Germania quando sei anni fa lo ha invitato all’inaugurazione a Berlino del Memoriale del Samudaripen/-Porrajmos perpetrati dai nazisti.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre”. Cosi Primo Levi ammoniva i suoi lettori contro il rischio dell’oblio, ricordando il dovere della memoria.

Santino Spinelli con questa sua ultima pubblicazione “Una comunità da conoscere” vuole abbattere il muro del silenzio. Ricordare per non ripetere.