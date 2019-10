Preghiera ed emozioni alla veglia diocesana missionaria

Celebrata nella cattedrale di Isernia dal vescovo Cibotti alla presenza di numerosi fedeli e associazioni

ISERNIA. Domenica 20 ottobre il Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, monsignor Camillo Cibotti, presso la Cattedrale San Pietro Apostolo di Isernia, ha presieduto la veglia diocesana missionaria dal titolo “Battezzati e Inviati”. L’evento, organizzato dal Centro Missionario Diocesano, guidato dal nuovo direttore Padre Angelo D’Addio, si inserisce nel mese missionario straordinario proposto dalla Chiesa Cattolica. Numerosi sono stati i segni proposti durante la celebrazione: dalle candele colorate accese ed offerte in preghiera per ognuno dei cinque continenti alle testimonianze di coloro che hanno vissuto per anni esperienze di missioni all’estero. Toccanti ed emozionanti sono state soprattutto le parole del Vescovo che, durante un momento di riflessione, ha voluto ricordare a tutti che la grazia del battesimo ci rende già dei missionari che hanno a disposizione due armi potentissime: la testimonianza e la preghiera. Ha inoltre ribadito l’impegno cristiano di accogliere il prossimo invitando tutti a pregare per la gravosa situazione civile ed economica del Cile. L’evento, apprezzato dai numerosi partecipanti, ha visto il coinvolgimento anche di diverse associazioni ed organismi pastorali diocesani come la Caritas, l’Ufficio Migrantes, la Pastorale Carceraria, la Gifra, il Rinnovamento nello Spirito, l’Azione Cattolica, l’Ofs, l’Apostolato della preghiera, il Movimento per la Vita, Sant’Egidio. L’ufficio missionario diocesano è già a lavoro al fine di organizzare nuovi appuntamenti utili a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle numerose problematiche del cosiddetto terzo mondo e rispetto a una fenomenologia migratoria senza precedenti.