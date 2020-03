Preghiera di suffragio e benedizione ai defunti del vescovo De Luca al cimitero

TERMOLI. Preghiera unanime di suffragio e benedizione per tutti i fratelli e le sorelle defunti in questo momento di emergenza sanitaria. Così come previsto dalla Chiesa italiana, nella mattinata di venerdì 27 marzo 2020, il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, si è recato in visita privata al cimitero di Termoli per un momento di raccoglimento, veglia e preghiera in cui rinnovare la fede in Gesù Cristo morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza.

In questo “Venerdì della misericordia” un pensiero di affetto e vicinanza alle famiglie di tutte le persone che sono salite in Cielo e per le quali, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte dalle istituzioni, non è stato possibile celebrare il funerale o ricevere un segno di vicinanza e pietà.

«Ci affidiamo a te – ha osservato monsignor De Luca – in questo momento particolare in cui siamo privati di tutto e ristretti nelle nostre case, distanti dalle nostre amicizie, privati dei segni di pietà e di compassione dinanzi all’evento della morte dei nostri cari. È dura Signore questa situazione, così come era duro per gli Apostoli e per Maria vivere il momento della tua morte e della tua sepoltura, ma tu apri il nostro cuore e la nostra mente alla tua Parola. Solo così scopriremo la tua presenza tra noi e con noi in queste vicende che caratterizzano il momento presente».