“Pregate per santa Chiara”, nel giorno di Halloween l’invito ai giovani del vescovo di Isernia

Nella sera in cui il “mondo del consumismo festeggia Halloween”, la diocesi di Isernia-Venafro “propone a tutti i fedeli, e in particolar modo a tutti i giovani, un modo diverso di vivere la Festa di Tutti i Santi”: un incontro di preghiera e di testimonianza per ricordare la Beata Chiara Luce Badano, in programma il 31 ottobre alle 20 nella chiesa di S.Maria Assunta a Isernia.

L’invito della diocesi arriva attraverso una nota del direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, don Francesco Bovino.