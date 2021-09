Prefettura di Campobasso, visita del Console di Tunisia

Oggi 13 settembre 2021, il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta ha ricevuto il Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Dott.ssa Beya Ben Abdelbaki Fraoua, in visita presso il Capoluogo di regione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra Italia e Tunisia. L’incontro è stato occasione di confronto sulle tradizioni socio-culturali dei due Paesi e sulle questioni di comune interesse, tra le quali il percorso di ripresa economica a seguito della fase più dura della pandemia. Il Console ha auspicato l’intensificazione dei rapporti di collaborazione, nell’interesse delle rispettive comunità, esprimendo vivo apprezzamento per l’impegno sin qui già profuso.