Precorsi di Medicina 2021: proroga iscrizioni al 3 luglio

Precorsi di Medicina: prorogata la scadenza, ancora posti disponibili, il 3 luglio il nuovo termine per presentare la domanda al corso di preparazione al test di ammissione e cogliere l’opportunità di una efficace, adeguata e omogenea formazione per prepararsi ai test di accesso per i corsi universitari a numero programmato.L’Università degli Studi del Molise infatti, anche quest’anno, ha riproposto il ciclo di preparazione al concorso per l’accesso al primo anno di Medicina e Chirurgia, utile anche per i test di ulteriori corsi di laurea nell’ambito delle professioni sanitarie, della prevenzione e delle bioscienze.

Si tratta di una iniziativa consolidata nel tempo che UniMol mette in campo da diversi anni e che ha rappresentato, e rappresenta, un’utile occasione di approfondimento per affrontare, al meglio, un momento molto delicato e particolare per molti giovani aspiranti alla professione medica, ma anche per le rispettive famiglie: sostenere le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

È senza dubbio l’impegno prioritario del periodo estivo per tante famiglie, è l’elemento che più caratterizza la già delicata fase di passaggio dalla scuola media superiore alla scelta universitaria. Ed ecco che partecipare è un’opportunità da cogliere subito, non solo per garantirsi la quota di iscrizione iniziale ed evitare, quindi, vedersi maggiorato sensibilmente l’importo, ma soprattutto per assicurarsi un percorso formativo che si caratterizza per il suo ruolo importante nel fornire, qualificare e approfondire tematiche e materie oggetto del test di ingresso a medicina e chirurgia.

È necessario, però, fare presto, al corso potranno partecipare fino ad un massimo di 100 iscritti. Al momento risultano disponibili ancora alcuni posti e usufruire del ciclo formativo e di preparazione, pertanto UniMol ha inteso prorogare le iscrizioni fino a tutto il 3 luglio 2021.

Dopo tale data, il costo dell’iscrizione, nel caso di posti ancora disponibili, sarà di 400 euro anziché gli attuali 250.

Il corso si svolgerà tra il 12 e il 30 luglio 2021, con sei ore di lezioni al giorno tenute da un gruppo di esperti Docenti dell’Università degli Studi del Molise.

UniMol è pronta ad ogni eventualità e nuove disposizioni: l’organizzazione prevede, infatti, la possibilità, auspicabile per tutti, di assistere alle lezioni in presenza, in totale sicurezza nelle nuove aule e usufruendo di nuovi spazi riqualificati, funzionali e allestiti con le moderne strumentazioni tecnologiche. Ma, naturalmente, è stata prevista anche la modalità della didattica on-line, oltre che la modalità blended, con la partecipazione a distanza in caso di difficoltà a raggiungere le nostre sedi universitarie.

Resta confermata inoltre una significativa agevolazione in ambito economico che è rappresentata dalla detrazione dell’importo dovuto per l’iscrizione ai precorsi dalla rata delle tasse per l’anno accademico 2021/2022: in caso di superamento della prova di ammissione al test nazionale, basterà perfezionare all’UniMol l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e della prevenzione e usufruire della riduzione.