Precipitò col Caccia sul suo paese, pilota di Carovilli condannato a risarcire trecentomila euro

Gli è costata cara l’acrobazia aerea effettuata dal pilota di Carovilli dell’Aeronautica Militare che nell’agosto 2014 si schiantò su una collina del suo paese. Il pilota molisano che oggi ha 41 anni ed è capitano è stato condannato a risarcire il Ministero della Difesa per ben 300mila euro. Lo Stato gli aveva chiesto indietro quattro milioni di euro, il costo del caccia, come aveva chiesto la Procura regionale del Molise della Corte dei Conti.

È il primo agosto del 2014, quando l’allora 35enne pilota decise di deviare la rotta per fare un passaggio sul suo paese d’origine, Carovilli. Qualcosa andò storto, ed il velivolo militare precipitò al suolo. Il pilota fortunatamente si lanciò poco prima con il paracadute, rimanendo illeso. Subito scattarono le inchieste del Tribunale militare e della Procura di Isernia. A seguito delle quali si attivò la Corte dei Conti del Molise che nei giorni scorsi ha condannando il capitano a restituire solo trecentomila euro. Dall’esame degli atti trasmessi, hanno riferito i magistrati contabili, è emerso che era in programma una missione di trasferimento dall’Aeroporto Militare di Pratica di Mare con destinazione l’Aeroporto Militare di Istrana. Il pilota, però, deviò la rotta per passare in Molise, probabilmente per salutare i suoi compaesani.

“Il velivolo militare, a seguito dell’esecuzione di alcune manovre acrobatiche a bassissima quota ed al di fuori dei limiti operativi consentiti, precipitava su di una collinetta boscosa, in località Fratangelo, ad 1 Km a sud-est del Comune di Carovilli, andando completamente distrutto”.

Secondo la Procura “si sarebbe determinato un danno all’erario pari complessivamente ad euro 3.754.205,62, di cui euro 3.642.727,83 quale valore del velivolo, euro 2.403,54 per il valore del carburante, euro 89.228,00 per costi di rimozione rottami ed euro 19.846,25 per danni da disservizio”.

Ma alla fine, i magistrati contabili hanno optato per “ricondurre i fatti di causa, pure oggettivamente di notevole gravità, nell’alveo di una condotta occasionale di esibizione di una malintesa esuberanza militaresca, che il Collegio non ritiene giusto segni in maniera sostanzialmente irreversibile, attraverso una ingentissima condanna risarcitoria, la situazione economico-esistenziale dell’ufficiale”. Alla luce di ciò, la Corte dei Conti ha quantificato il danno all’erario da risarcire in complessivi euro 300mila euro comprensivi di rivalutazione monetaria. Importo che sarà devoluto in favore del Ministero della difesa – Aeronautica militare.