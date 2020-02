Precipitazioni e forte vento, allerta della Protezione Civile

Quadro meteorologico destinato a mutare totalmente nelle prossime ore

Dopo le temperature primaverili e decisamente fuori stagione degli ultimi giorni, a breve dovrebbe arrivare un brusco cambiamento delle condizioni meteo con l’inverno pronto a farsi “sentire”. «Venti molto forti, anche di burrasca, su tutta la regione» hanno fatto scattare (relativamente ai venti) l’allerta arancione della protezione civile. Analogo avviso ma di livello giallo per le precipitazioni piovose che potranno assumere carattere nevoso a partire dalla notte tra martedì e mercoledì.

Dunque il quadro meteorologico nelle prossime ore dovrebbe cambiare totalmente.

«Domani (martedì) la progressione della saccatura verso sud – si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile) – favorirà l’arrivo di aria polare sulle nostre regioni, con deciso calo termico dal pomeriggio-sera; nel contempo la formazione di un minimo al suolo sui Balcani meridionali, determinerà precipitazioni sparse su Medio Adriatico e sud, con nevicate a quote via via sempre più basse e un deciso e generalizzato rinforzo della ventilazione settentrionale. Ci sarà dunque un progressivo incremento della nuvolosità, e dal pomeriggio precipitazioni isolate a sparse e localmente anche a carattere di breve rovescio.

Nevicate: inizialmente al di sopra dei 1600 m, in progressivo calo fino ai 1000-1200 in prima serata e fino ai 600-800 m dalla tarda serata con apporti al suolo da deboli a moderati.

Venti da burrasca a burrasca forte inizialmente sud-occidentali, in rotazione dapprima da nord-ovest e successivamente da nord, su tutti i settori appenninici, con rinforzi fino a tempesta».