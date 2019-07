Precipita in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco

Probabilmente ha perso l’equilibrio per un colpo di calore il 75enne che questa mattina è precipitato in un pozzo in contrada Cialone a Baranello (CB).

L’uomo è stato immediatamente soccorso da una squadra di Vigili del Fuoco del Nucleo Saf che, nonostante la profondità del pozzo e le operazioni non proprio semplici, è riuscita a tirarlo su in buone condizioni. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Baranello e gli uomini del 118 che hanno provveduto a trasportarlo al vicino ospedale del capoluogo. (foto archivio)