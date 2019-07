Precipita in un dirupo e muore, tragedia ai piedi della Collina Monforte

CAMPOBASSO

Forse una caduta accidentale dovuta ad un piede in fallo o un’improvvisa perdita di equilibrio è stata fatale per un cinquantenne del capoluogo che questa mattina riversava a terra, ai piedi della Collina Monforte, lungo la via Matris. Ad accorgersi dell’accaduto un passante che vedendo l’uomo a terra dolorante, ha allertato immediatamente i soccorsi. Nonostante la veloce corsa in ospedale, per lil cinquantenne non c’è stato nulla da fare. L’uomo, infatti, è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate a seguito della caduta. Un volo di diversi metri che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per indagare su quanto accaduto. Non si esclude che l’uomo possa essersi abbandonato ad un gesto insano.

Ricordiamo che la via Matris è chiusa ormai da tempo per motivi di sicurezza. Sconcerto e stupore in città sul tragico episodio, dal momento che l’uomo era molto conosciuto.

