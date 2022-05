Precipita dal tetto del capannone, 29enne molisano in ospedale. Fabbricato sequestrato

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata nella zona industriale di San Salvo. Il giovane avrebbe riportato diverse importanti ferite. Indagini in corso

Stava lavorando sul tetto di un capannone nella zona industriale di San Salvo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto.

E’ stato trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara un 29enne di Petacciato. Il ragazzo, stando a quanto si apprende, pare stesse lavorando da un’altezza di circa 10 metri e pare stesse eseguendo la riparazione del tetto per conto di un’impresa esterna, anch’essa molisana, quando è avvenuto l’incidente.

Sono state le persone presenti sul posto ad allertare i sanitari del 118 Molise. Il giovane non ha mai perso conoscenza ma avrebbe riportato diverse importanti ferite. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al parco Muro delle Lame di Vasto dove è atterrato l’elicottero del 118 per il successivo trasporto a Pescara.

Il capannone è stato posto sotto sequestro su disposizione del procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Vasto che stanno accertando la dinamica dell’accaduto.