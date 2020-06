Precipita dal 5° piano, muore pneumologo molisano in forza nella squadra anticovid

L’altra sera è deceduto un medico cinquantenne pneumologo che era in forza nella squadra anticovid della Asl Roma 6 e poi al reparto covid dell’ospedale dei Castelli. È accaduto nel quartiere Parioli. L’uomo, 50 anni, originario di Agnone, lascia la moglie e un bambino di dieci anni. Aveva lavorato alcuni anni anche negli ospedali di Frascati ed Albano. In tanti lo ricordano con messaggi e post affettuosi sui social, sia suoi pazienti che colleghi. L’uomo è caduto dal quinto piano della propria abitazione e non è escluso che si sia trattato di un tragico gesto.