Precipita da un’altezza di quasi 7 metri: in rianimazione 62enne di Gildone

L’uomo il 2 febbraio fu ritrovato dal Soccorso Alpino: era scomparso la sera prima

Precipita da un’altezza di quasi 7 metri: inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente accaduto al 62enne di Gildone che, ad inizio febbraio, era stato ritrovato dal Soccorso Alpino: l’uomo era scomparso a Gildone (fu ritrovato in un’abitazione privata del paese dove aveva presumibilmente passato la notte). Poi il 62enne, dopo alcuni giorni al Cardarelli, è stato accompagnato presso una casa di riposo. Qui la vicenda dai contorni da chiarire: l’uomo pare sia precipitato, come detto, da un’altezza di circa 7 metri dopo essere salito su una ringhiera. Il 62enne si trova attualmente ricoverato all’ospedale “Veneziale” di Isernia nel reparto di rianimazione.