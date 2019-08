Precipita col parapendio, medico miracolato

Il 58enne campobassano ha perso il controllo del suo parapendio finendo in un burrone

PRATA SANNITA (CE)

Brutta avventura questa mattina per un medico campobassano 58enne precipitato con il parapendìo mentre sorvolava la zona tra Prata Sannita e Valle Agricola, in provincia di Caserta. Fortunatamente alcune persone tra cui il sindaco di Capriati a Volturno hanno seguito l’incidente allertando i soccorsi che, data la zona impervia, hanno chiesto l’ausilio di un elicottero e di volontari riuscendo a tirare fuori il medico e trasportarlo in ospedale. Rex