Precariato a scuola, per Paduano (Gilda): è necessario stabilizzare subito

«Il fenomeno del precariato è una bomba a orologeria che rischia d’esplodere all’avvio del prossimo anno scolastico, già messo a dura prova dall’emergenza Covid 19». Inizia così una nota a firma di Michele Paduano, Coordinatore FGU Gilda degli Insegnanti Molise, che aggiunge: «Salvaguardando la qualità dell’insegnamento è auspicabile un intervento della politica, urgente, volto ad assumere personale precario che oggi rappresenta più del 25% dei docenti in servizio. La proposta della FGU Gilda degli Insegnanti resta una stabilizzazione con l’istituzione di una graduatoria per titoli senza, però, rinunciare alla selezione da rimandare alla fine del prossimo anno scolastico, evitando tempi lunghi e meccanismi farraginosi che caratterizzerebbero una procedura concorsuale. Opportuno sarebbe rinviare alla prossima Legge di bilancio un disegno di legge che disciplini percorsi abilitanti per i precari sprovvisti dei requisiti d’accesso al concorso straordinario. Per evitare l’esplosione delle MAD, consideriamo necessario l’aggiornamento delle graduatorie così come sono per un solo anno scolastico, in attesa del rinnovo delle graduatorie provinciali che potrebbe partire dal successivo anno scolastico 2021/2022. La FGU Gilda degli insegnanti del Molise in vista della votazione agli emendamenti previsti al Decreto Scuola, propone a tutti i sindacati rappresentativi accompagnare i lavori parlamentari con un “social flash-mob”».