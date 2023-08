Precari sanità, Bonamico: «Percorso già concluso, a breve le stabilizzazioni»

Il commissario ad acta sta proseguendo nella visita degli ospedali pubblici: «Ad Agnone ho trovato una struttura molto bella, andrebbe utilizzata al meglio con un intervento statale»

Prosegue il lavoro del neo commissario ad acta Marco Bonamico, impegnato in queste settimane nell’analisi della situazione generale e nei sopralluoghi presso gli ospedali della regione, come ci aveva raccontato nell’ultima intervista.

«Stiamo visitando gli ospedali pubblici con il direttore generale della Salute e nei giorni scorsi siamo stati anche a Larino ed Agnone. Ho trovato una situazione migliore di quella prevista, principalmente a livello di strutture. Soprattutto ad Agnone ho visto una struttura molto bella, quella del nuovo ospedale, ed è veramente un peccato che sia in quella situazione. Andrebbe in qualche modo utilizzata, altrimenti diventerà una cattedrale nel deserto. E’ una struttura bella, costruita bene che però ha un costo. Bisognerebbe capire come a livello nazionale si possa intervenire per un utilizzo importante: ad esempio come polo universitario o come grosso centro di riabilitazione. In ogni caso è indispensabile l’intervento statale, il Molise da solo non può trovare una soluzione e sarebbe un vero peccato».

Al commissario abbiamo chiesto anche chiarimenti in merito alla stabilizzazione dei precari, dopo qualche polemica registrata negli ultimi giorni soprattutto tra gli operatori socio sanitari. «Quello della stabilizzazione dei precari è un provvedimento che è stato già preso a gennaio dalla struttura regionale – ha commentato il commissario Bonamico – si tratta di metterlo in pratica e lo stiamo facendo, ma il lavoro è concluso».

Il commissario si riferisce al fabbisogno degli Oss che è stato definito nella programmazione sanitaria con provvedimento del direttore generale dell’Asrem numero 97 del 26 gennaio 2023 concernente l’arco triennale 2022-2024. Il relativo decreto commissariale di approvazione è attualmente in fase di adozione. Pertanto a breve ci saranno stabilizzazione di operatori socio sanitari già programmate. redpol