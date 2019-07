Pratiche illecite per stranieri, multa salata per due brasiliani

Due cittadini brasiliani a capo di un agenzia di affari sono stati multati per mancata comunicazione al sindaco di inizio attività. In particolare, si occupavano del disbrigo di pratiche amministrative inerenti l’attribuzione della residenza, dei permessi di soggiorno e della cittadinanza “iure sanguinis” a favore dei connazionali. Pertanto, i due sono stati sanzionati (ai sensi degli artt. 115 e 17 bis del TULPS) per un importo complessivo di circa 135mila euro.