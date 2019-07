Praitano a Roma per confrontarsi sul reddito di cittadinanza

REDAZIONE

L’attenzione dell’amministrazione comunale di Campobasso per le problematiche sociali e le metodologie operative da seguire e potenziare per soddisfare la crescente richiesta di interventi in questo settore, sta caratterizzando le azioni continue dell’Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’assessore Luca Praitano. Lo stesso Praitano, giovedì scorso, si è recato a Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per partecipare, con il supporto tecnico di personale amministrativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, ad un confronto sul reddito di cittadinanza e sugli imminenti passaggi che porteranno al perfezionamento delle procedure legate a tale strumento. «Durante la riunione operativa tenutasi a Roma – ha dichiarato l’assessore Praitano – c’è stato un bel confronto sulle modalità con cui si potranno attivare i progetti che coinvolgeranno i beneficiari del reddito di cittadinanza. Insieme all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in quella sede, abbiamo fornito il nostro contributo perché a breve si possa avere un regolamento che disciplini le attività di pubblica utilità in cui i cittadini che percepiscono il redito di cittadinanza potranno impegnarsi. Dall’incontro, tra l’altro, – ha continuato Praitano – sono emerse due certezze incoraggianti per la lotta alla povertà: innanzitutto, ci sono molte risorse da poter spendere in tal senso, prova del fatto che alle originarie intenzioni sono seguiti finanziamenti importanti; e poi, finalmente, si potenzieranno come necessario i Centri Per l’Impiego, uffici fondamentali per il funzionamento del mercato del lavoro».