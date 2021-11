Di ritorno da Campobasso, dove aveva presenziato all’inaugurazione dell’anno accademico all’Unimol, la ministra Carfagna ha fatto tappa a Pozzilli, al Parco tecnologico dell’Istituto Neuromed, cuore pulsante della ricerca scientifica dell’Ircss Made in Molise. Accolta dal Presidente del Neuromed, Giovanni de Gaetano e dal Direttore Scientifico, Luigi Frati, Carfagna, accompagnata dalla responsabile dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo Emilia Belfiore, è entrata nei laboratori e ha dialogato con i ricercatori, approfondendo le ricerche che quotidianamente vengono portate avanti nell’ambito della prevenzione e della cura di patologie con forte impatto sociale, come quelle neurodegenerative e cardiovascolari. La ministra è stata poi accompagnata in una visita guidata, dove ha toccato con mano le più recenti scoperte dell’equipe scientifica dei ricercatori Neuromed, all’avanguardia in Italia e nel mondo. Un orgoglio per la ricerca Italiana. Grande apprezzamento per i risultati conseguiti è stato espresso, a nome del governo italiano, dalla ministra Carfagna che ha parlato di una eccellenza meridionale vanto per tutta la ricerca scientifica italiana.

Pozzilli, la ministra Carfagna in visita al polo di ricerca del Neuromed Indietro 1 di 3 Avanti