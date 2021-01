Pozzilli, bimbo positivo al Covid, il sindaco chiude tutte le scuole fino al 2 febbraio

Con la sua ordinanza, numero quattro in data odierna, mercoledì 27 gennaio, il sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, ha informato la cittadinanza che, dopo aver riscontrato la positività al tampone Covid 19 di un alunno della scuola del paese, ha deciso di chiudere il plesso scolastico fino al due febbraio. In sostanza chiusura da oggi per asili, elementari e medie. Si tornerà a scuola solo martedì prossimo dopo la sanificazione di tutte le aule dell’edificio scolastico.