Pozzilli, bagno di folla con Patriciello per Cesa e Lotito

Una folla mai vista in Molise per questa campagna elettorale per le politiche 2022. Organizzatore di una serata affollatissima, che ha visto l’intervento di un migliaio di persone, nonostante il maltempo, l’eurodeputato Aldo Patriciello, che ha riunito l’intero centrodestra molisano, a partire dai candidati al parlamento, fino al presidente della giunta, Toma e l’ex governatore Iorio.

Una dimostrazione di compattezza che il centrodestra ha voluto dare per lanciare un messaggio preciso agli elettori molisani. Nei loro interventi sia Cesa che Lotito hanno elogiato Aldo Patriciello, riconoscendogli l’indiscusso ruolo di leader del centrodestra molisano.