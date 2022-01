Pozzilli, al Neuromed tamponi gratis per tutti gli scolari

È il sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, che dà la bella notizia: per i bambini delle Primarie tamponi gratis:

“Dal 5 gennaio 2022 è in vigore il provvedimento a firma del generale Figliuolo che in caso di positivo in classe, il pediatra o il medico curante può fare l’impegnativa al bimbo con esenzione e i costi del tampone non gravano sui genitori. Il provvedimento è valido solo per la scuola secondarie e non anche per le primaria. Siamo alle solite!

D’intesa con l’Associazione Promuovere Pozzilli, sempre attenta e vicina alle problematiche del territorio, stamattina è stata stipulata una convenzione con l’IRCCS Neuromed e i genitori dei bambini che frequentano il plesso scolastico di Pozzilli potranno portare gratuitamente il bambino a fare il tampone a costo zero.

Stamattina dopo la firma ho notiziato il Preside per organizzare il servizio di comunicazione.

Grazie al Presidente Pietro Simonelli e a tutti i soci dell’associazione”.