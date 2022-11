Povia in concerto all’Auditorium di Isernia, parola d’ordine: solidarietà

Evento di beneficenza dell’associazione “Oltre la vita” per raccogliere fondi ed illuminare alcune capanne a Bukanda, in Burundi

E’ lo stesso cantautore Povia, in un video pubblicato su facebook, a dare l’appuntamento ad Isernia il prossimo 11 dicembre, nello splendido scenario dell’Auditorium Unità di Italia.

Un concerto evento in nome della solidarietà e della beneficenza organizzato dall’associazione “Oltre la vita”, in ricordo di Francesco Martino ed in sostegno alla sua famiglia, che in Africa e per l’Africa ha fatto davvero tanto.

Obiettivo: raccogliere fondi per illuminare le capanne di alcuni villaggi in Burundi. “Spero che aderiate numerosi – l’invito di Povia – all’iniziativa ‘Illumina una capanna’ a Bukanda legata al mio concerto l’11 dicembre ad Isernia”.

Biglietti in prevendita tramite Ciaoticket https://www.ciaotickets.com/…/povia-ti-porto-africa

Biglietti senza prevendita: Marianna Considerato 392 963 3982.