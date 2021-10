Povertà in aumento: nasce “Ti Senghé”, l’emporio sociale per le famiglie in difficoltà

Nei dialetti africani significa “ti dono” ed è il senso che è alla base dell’emporio solidale che nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre, è stato inaugurato a Termoli. Si tratta di una iniziativa importante voluta dalla Caritas della Diocesi di Termoli-Larino per consentire a tutti coloro che non hanno la possibilità di acquistare generi di prima necessità di farlo direttamente dal punto allestito in via Alfano, una delle traverse di Corso Nazionale. L’inaugurazone alla presenza del vescovo della Diocesi frentana, Gianfranco De Luca, della responsabile della Caritas Suor Livia e di Anna Berardi e Vito Chimienti che tecnicamente gestiranno l’emporio. L’obiettivo, come detto, “è quello di sostenere le famiglie in temporanea difficoltà economica che potranno acquistare generi di prima necessità, cartoleria e prodotti per l’igiene della casa e della persona attraverso un meccanismo di attribuzione di punti emessi dal Centro di Ascolto della Caritas diocesana”. Le famiglie e le persone in difficoltà potranno, quindi, rivolgersi al centro d’ascolto e presentare il proprio Isee in base al quale otterranno una sorta di ‘carta di credito’ con dei punti utilizzabili in un mese per l’acquisto dei beni di prima necessità e degli articoli per l’igiene della casa e della persona. Al termine del mese si farà una sorta di ‘resoconto’ per determinare se andare avanti con l’aiuto oppure no. “Il progetto, che segue la scia di esperienze simili sul territorio nazionale, vuole dare una risposta concreta all’aumento della povertà sul territorio diocesano” e sarà portato avanti da una equipe della Caritàs con il supporto di un gruppo di volontari formati in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato del Molise. Una iniziativa che si inserisce in quelle che vengono portate avanti anche dalle varie parrocchie di Termoli che potranno anche ‘adottare’ uno scaffale e donare i loro prodotti a chi ha meno possibilità.

