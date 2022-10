Potenziamento dei porti dell’Adriatico, parte il progetto “Efintis”

A Termoli i partner italiani ed europei del progetto transfrontaliero “Efintis” dedicato al potenziamento dei porti dell’Adriatico.

I rappresentanti degli scali di Bar e Durazzo, dell’Istituto di trasporto albanese, dell’Autorità portuale del Mare Adriatico che riunisce gli scali di Bari, Brindisi, Monopoli, Barletta e Manfredonia si ritroveranno nella sede dell”Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo della città adriatica, come si legge su Ansa Molise.

L’Aast, in qualità di partner di “Efintis”, ospiterà l’incontro tecnico, convocato per discutere lo “stato dell’arte” dell’Interreg che vede coinvolta l’Italia, l’Albania e il Montenegro.

L’appuntamento è fissato il 6 ottobre prossimo, alle ore 10.

Efintis punta a potenziare i rapporti tra i porti dell’Adriatico: Termoli, Bari, Barletta e Durazzo attraverso collegamenti transfrontalieri sostenibili; a sviluppare flussi turistici e informatici, a incentivare i rapporti tra la realtà locale e la Puglia, l’Albania ed il Montenegro. La migliore e maggiore integrazione nei rapporti tra i paesi coinvolti permetterà di annullare le “strozzature” amministrative nei servizi. Il fine ultimo è la creazione di nuove opportunità di crescita e sviluppo per le realtà coinvolte i cui rapporti saranno di grande collaborazione.

La cooperazione avrà anche un altro risultato: un impatto positivo sulla protezione ambientale attraverso l’utilizzo di tecnologie intelligenti in modo da organizzare al meglio le attività portuali.