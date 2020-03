«Posti letto anche a Larino e Venafro e saranno ampliate le Terapie Intensive»

Il presidente della Regione, Donato Toma, in un videomessaggio è convinto che «ce la faremo se chi è rientrato lo scorso 7 marzo rispetterà la quarantena»

CAMPOBASSO. «Ieri l’unità di crisi che ho convocato ha stabilito le regole per la distribuzione del materiale che ci sta pervenendo ovvero mascherine, respitori, caschetti per la respirazione in ambulanza e per la subintensiva». Lo ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, in un videomessaggio. «Abbiamo allargato la possibilità di posti letto anche agli ospedali di Larino e Venafro. Potenzieremo, invece, Agnone nel caso in cui occorresse. I reparti di Terapia Intensiva verranno ampliati su Campobasso, Isernia e Termoli, mentre all’occorrenza Medicina Generale potrà essere allestito a Larino e Venafro. Sono convinto – ha concluso Toma – che ce la faremo se tutti quelli che sono rientrati dallo scorso 7 marzo rispetteranno la quarantena».