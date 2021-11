Posti letto alla Casa dello Studente, c’è il bando del Comune

Il Comune di Isernia ha bandito un concorso per l’assegnazione di posti-letto di diversa tipologia.

Stanza singola, stanza doppia, stanza singola riservata a studenti diversamente abili, all’interno di mini-alloggi indipendenti, con uno o due vani, più servizi, ubicati in Isernia alla via Sant’Ippolito.

Tutti gli alloggi sono arredati e dotati di impianto autonomo per la fornitura di gas-metano.

Possono conseguire l’assegnazione del posto-letto:

a) specializzandi e dottorandi iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere, al fine di conseguire il primo titolo per ciascun livello di studio, ad una istituzione universitaria presente nel territorio della Regione Molise;

b) gli studenti stranieri, apolidi o rifugiati politici iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere alle Istituzioni universitarie del Molise, purché il proprio status sia comprovato mediante documentazione rilasciata dalle competenti Autorità;

c) i docenti universitari o equiparati, solo in mancanza di domande degli aventi titoli di cui alle lettere a) e b);

d) i dipendenti fuori sede delle Strutture universitarie, solo in mancanza di domande degli aventi titolo di cui alle lettere a) e b).

Per gli studenti, l’assegnazione ha efficacia per tutta la durata del corso di laurea/specializzazione/dottorato, ma va riconfermata annualmente, in occasione dell’emissione del Bando di concorso. Per le altre categorie, l’assegnazione è per anno accademico.

Occorrono specifici requisiti elencati nel Bando, consultabile sul sito web del Comune (www.comune.isernia.it).

Il canone mensile, da versarsi per 12 mensilità/anno, viene differenziato in base alla fascia di reddito di appartenenza e alla tipologia degli alloggi.

Gli interessati devono produrre domanda su apposito modulo predisposto dall’ufficio comunale competente.

Presentandola, con ogni mezzo, al Comune di Isernia, Piazza Marconi 3, 86170 Isernia entro le ore 12.00 del prossimo 26 novembre.

Il modulo è disponibile sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comune.isernia.it

Per l’assegnazione degli alloggi sarà predisposta un’unica graduatoria, in considerazione del reddito e del merito, secondo quanto indicato nel Bando.