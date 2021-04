Posti esauriti in Rianimazione. Paziente trasferito da Isernia a Lanciano

Nonostante gli “squilli di fanfara” sul presunto aumento di posti letto per la Rianimazione in Molise (dopo le inaugurazioni dei moduli aggiuntivi al Cardarelli e al San Timoteo) i pazienti no Covid in gravi condizioni continuano ad “emigrare” fuori regione. È successo ancora una volta, questo pomeriggio, al Veneziale, con il trasferimento a Lanciano di un paziente intubato. Tutti e nove i posti letto di Rianimazione a Isernia erano occupati e non c’era altra alternativa al trasferimento fuori regione. Evidentemente né Campobasso, né Termoli sono ancora in grado di far partire i nuovi reparti, probabilmente per mancanza di anestesisti e infermieri specializzati.