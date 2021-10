Poste, Scapoli: attivato l’Atm postamat

Prosegue il programma di impegni di Poste Italiane a favore dei piccoli comuni molisani. È stato installato ed è attivo qualche giorno un ATM Postamat di ultima generazione a Scapoli. L’ATM Postamat, della tipologia “stand alone”, ovvero completamente esterno e autonomo rispetto all’ufficio postale di via Cardarelli, è posizionato in piazza Martiri. Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, il nuovo Postamat, oltre a consentire il prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. L’intervento rientra tra gli “impegni” per i Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti ricordato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Con la nuova installazione di Scapoli, salgono a 27 gli ATM Postamat disponibili in tutta la provincia di Isernia, di cui 13 installati nell’ambito del progetto “Piccoli Comuni”. Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Scapoli è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.