Fino al termine degli interventi disponibile uno sportello dedicato nella sede di Pietracatella e potenziato l’orario di Macchia Valfortore, operativo dal lunedì al sabato

Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 29 novembre l’ufficio postale di Sant’Elia a Pianisi sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Fino al termine dei lavori, l’Azienda garantirà la continuità del servizio presso l’ufficio postale di Pietracatella, dove da lunedì 29 novembre sarà disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti di Sant’Elia a Pianisi.

Lo sportello, abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà attivo secondo i consueti i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45

Inoltre, per tutta la durata degli interventi Poste Italiane ha disposto il potenziamento dell’orario di apertura dell’ufficio postale di Macchia Valfortore, che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

La durata dei lavori presso l’ufficio postale di Sant’Elia a Pianisi è stimata in circa un mese salvo imprevisti.