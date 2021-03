Poste italiane: uffici postali molisani a portata di click

Poste Italiane è impegnata nel processo di modernizzazione del Paese e anche in Molise offre ai cittadini la possibilità di accedere a numerosi servizi in totale sicurezza e senza la necessità di recarsi fisicamente in ufficio postale. Molte delle operazioni tradizionalmente erogate allo sportello sono infatti disponibili online, tramite il sito poste.it e le app di Poste Italiane. In questa particolare fase di emergenza, in cui è fortemente raccomandato rivolgersi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili, i canali digitali si dimostrano particolarmente utili al fine di evitare assembramenti e limitare le occasioni di contagio. Il sito poste.it può essere considerato come un vero e proprio ufficio postale virtuale. Sul portale è possibile spedire corrispondenza, pacchi e telegrammi, monitorare in tempo reale le spedizioni oppure richiedere il proprio Isee, attivare il servizio “Seguimi” o acquistare prodotti filatelici. Per i correntisti c’è la possibilità di gestire il conto corrente ed eseguire operazioni di pagamento e invio invio di denaro. Disponibili gratuitamente su App Store e Google Play, anche le app di Poste Italiane consentono di avere l’ufficio postale a portata di click. L’app “Ufficio Postale” consente di pagare fatture di qualsiasi genere, semplicemente inquadrando con il proprio smartphone il bollettino oppure inserendo manualmente le informazioni, addebitando l’importo sul conto BancoPosta, sulla carta PostePay oppure su altre carte di credito Visa o Mastercard. Con l’app “Ufficio Postale”, inoltre, è possibile spedire raccomandate, telegrammi, lettere ma anche pacchi e valigie in Italia e all’estero, monitorare lo stato di qualsiasi spedizione oppure verificare l’ufficio di giacenza di una raccomandata. Nei casi in cui sia necessario recarsi fisicamente in un ufficio postale, l’app permette di individuare su una mappa interattiva quelli più vicini, verificarne gli orari di apertura e prenotare il proprio turno ottenendo un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale. Il servizio di prenotazione, disponibile anche tramite Whatsapp al numero 3715003715, è abilitato in 23 uffici postali molisani, tra cui i 6 uffici postali di Campobasso e 3 uffici postali di Isernia (via Ventiquattro Maggio, via Vivaldi e corso Garibaldi. L’app “BancoPosta” è pensata per i titolari di un conto BancoPosta o un libretto di risparmio che vogliono gestire in modo autonomo, sicuro e veloce i propri rapporti. Attraverso l’app è possibile trasferire denaro mediante bonifico, postagiro e girofondo verso altri conti correnti o libretti di risparmio, pagare fatture di ogni tipo, ricaricare una carta PostePay o la propria sim Poste Mobile. L’app “PostePay” consente, trasferendo e ricevendo denaro direttamente sulla carta, di pagare contactless in qualsiasi esercizio commerciale abilitato oppure ricaricare la propria sim PosteMobile o di qualsiasi altro operatore. Attraverso l’app “PosteID”, infine, è possibile ottenere facilmente e in pochi minuti, l’Identità Digitale di Poste Italiane per accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo Spid, il sistema che consente di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Circa l’80% di Spid sono stati effettuati con Poste Italiane e a questo proposito Poste Italiane, allo scopo di limitare code e assembramenti, ha in questi ultimi mesi scelto di rendere disponibile questo servizio esclusivamente su prenotazione estendendo tale opportunità a tutti gli uffici postali, anche i più piccoli e periferici del Molise.